CTV plantea salario mínimo de Bs. 270 mil

Escrito por Redaccion en 29 Diciembre 2016 .

En más de mil por ciento calcula la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) que se ha deteriorado el poder adquisitivo en el país, en este año 2016. Es por ello que el secretario general (E), José Elías Torres, en nombre del Comité Ejecutivo, exhortó al Gobierno nacional y al sector empresarial a revisar las condiciones económicas de los trabajadores, lo más pronto posible.

“Aquí hay un deterioro abierto del salario de más de mil por ciento; estaríamos hablando de un salario mínimo sobre los 270 mil bolívares para, medianamente, compensar el costo de la canasta básica, y unas medidas complementarias para que no se deteriore tan rápido el salario”, advirtió el dirigente sindical. Y recordó que el artículo 91 de la Constitución Nacional establece que se tomará como referencia el valor de la canasta básica para fijar el ingreso de los trabajadores.



De esta manera reiteró que los 4 ajustes al salario mínimo decretados por el Presidente Nicolás Maduro este año, no han permitido mejorar la calidad de vida los venezolanos, y lo será “hasta que no se toque el fondo de las cosas”. Esto pasa, a su juicio, por un cambio en la política económica que incluya medidas que compensen al sector productivo del país.



Para el próximo año, Torres estima un incremento de la conflictividad social desde la clase obrera, en particular, los jubilados, el magisterio y sector salud, en demanda del respeto al contrato colectivo y mejores condiciones laborales. Y “el movimiento sindical de la CTV iniciará esa batalla con los demás sectores, con las demás centrales, para buscar que haya una sola voz, y que el gobierno y oposición asuman el rol de recomponer la situación crítica que tenemos en Venezuela. El pueblo está pasando hambre, está pasando trabajo y aquí realmente se requiere un plan de emergencia de forma inmediata”, dijo.



80º aniversario de la CTV

Este 26 de diciembre, la Confederación de Trabajadores de Venezuela conmemoró el 80º aniversario de su fundación. “Nacimos en dictadura y nos hemos mantenido durante tantos años, después de luchar y apoyar la salida hacia un régimen democrático, hoy estamos en plena vigencia luchando por las reivindicaciones de los trabajadores en un régimen que no sabemos dónde lo podemos ubicar”, expresó José Elías Torres, en nombre del Comité Ejecutivo.